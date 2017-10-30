Итоги выборов президента Киргизии не оглашены: из-за судебного процесса

2017-10-30 11:06 | www.oxu.az | 5

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Киргизии пока не может огласить официальные итоги президентских выборов из-за продолжающегося судебного разбирательства.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центризбиркоме.

"Официальное оглашение результатов выборов откладывается из-за судебного разбирательства с кандидатом Токтайым Уметалиевой", - отметили в ведомстве. После голосования Уметалиева подала иск в суд, требуя признать недействительными итоги выборов почти на трех десятках избирательных участках Бишкека. "Суд первой инстанции отказал кандидату в ее требовании, сегодня дело будет рассмотрено в Верховном суде", - заверили в ЦИК.

"Это последний судебный процесс, связанный с выборами, после его завершения результаты выборов должны быть официально оглашены", - предположили в ведомстве. Вероятнее всего, данная процедура состоится вечером 30 октября или утром 31 октября. Согласно киргизскому законодательству, церемония инаугурации нового президента страны должна пройти в течение месяца после объявления окончательных результатов голосования. А итоги выборов должны быть озвучены через 20 дней после их завершения.

Выборы президента Киргизии состоялись 15 октября нынешнего года. Победу уже в первом туре сумел одержать кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана Сооронбай Жээнбеков, которого поддержали чуть менее 55% избирателей. Второе место с 33% голосов занял лидер парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" ("Республика-Отчизна") Омурбек Бабанов. Остальные претенденты существенно отстали от лидеров.

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие около 1,7 млн из 3,025 млн внесенных в списки избирателей граждан. Действующий глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев не имел права выставлять свою кандидатуру, поскольку закон запрещает кому-либо занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

Н.О.