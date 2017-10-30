Премьер-министр Узбекистана посетит Баку

2017-10-30 12:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня посетит Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Глава правительства возглавит делегацию Узбекистана, которая примет участие в церемонии открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии открытия линии примут участие Президенты Турции, Казахстана и Премьер-министр Грузии.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

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