Всемирный банк поможет Кыргызстану улучшить эффективность и качество теплоснабжения

2017-10-30 12:15 | www.trend.az | 4

Всемирный банк в рамках проекта по улучшению теплоснабжения в Кыргызстане выделит правительству республики 46 млн долларов. По информации пресс-службы банка, 23 млн долларов от указанной суммы - это кредит, другая часть – грант, передает КНИА «Кабар».

Будет профинансирована модернизация индивидуальных тепловых пунктов, включая установку 4 000 общедомовых счетчиков тепловой энергии и горячей воды с функцией дистанционного считывания показаний («умные счетчики»).

Помимо этого, в рамках проекта будет произведена замена и реконструкция магистрального трубопровода «Восток», который подает тепло в 450 многоквартирных домов и 29 общественных зданий, расположенных в южной части города.

Помимо реабилитации системы центрального отопления в Бишкеке проект окажет помощь 14 000 малоимущим семьям, проживающим в отдаленных сельских регионах, приобрести и перейти к использованию энергоэффективных печей, не загрязняющих окружающую среду.

Также будут реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности 21 общественного здания (школы, детские сады и больницы). Данные компоненты проекта будут реализовываться агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС).

По словам постоянного представителя Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазара, доступ к бесперебойному и качественному теплоснабжению имеет большое значение для благополучия населения, а также для предоставления государственных услуг на должном уровне.

«Непростая ситуация в секторе теплоснабжения требует принятия срочных мер, и мы рады поддержать усилия правительства, предпринимаемые для решения проблем в данном секторе», - добавила он.

Указывается, что от реализации данного проекта получат выгоду более 200,000 кыргызстанцев.

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