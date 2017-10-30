Первую за 22 года особую статуэтку «Оскар» получил Иньярриту

2017-10-30 11:12 | www.oxu.az | 5

Американская киноакадемия впервые за 22 года вручила специальную премию «Оскар» «В знак признания визионерского и мощного опыта повествования», передает Oxu.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Специальная статуэтка досталась режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньяритту за его виртуальную инсталляцию «Плоть и песок». Инсталляция была представлена в Каннах, где посетители попадали в пустой авиационный ангар с рассыпанным по полу песком благодаря шлему виртуальной реальности. В течение семи минут инсталляция повествует о попытках мигрантов пересечь границу США и следующим за этим арестом.

Предыдущий «Оскар» за особые заслуги был вручен аниматору и режиссеру Джону Лассетеру за его мультипликационный фильм «История игрушек».

A.C.

