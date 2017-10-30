Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и Азербайджан могут увеличить инвестиции до $30 млрд

2017-10-30 12:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - У Турции и Азербайджана есть возможность довести в течение пяти лет объем инвестиций до 30 миллиардов долларов, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью азербайджанским агентствам TREND, АЗЕРТАДЖ и APA.

По словам Президента, Турция и Азербайджан в первую очередь являются братскими странами и отношения в экономической сфере формируются на братском фундаменте.

“Объем фактически реализованных капиталовложений к концу 2016 года составил 23 миллиарда долларов. У нас есть возможность довести за пять лет объем инвестиций до 30 миллиардов долларов”, - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что геополитические процессы в экономике и регионе влияют на всех.

“Как вы знаете, в последние четыре года Турция превратилась в мишень для многочисленных нападений с различных направлений, несущих собой цель ослабить страну. Но мы продолжаем оставаться неприступными. На Азербайджан же повлияло снижение цен на нефть. Но мы верим, что каждая трудность содержит в себе и определенные возможности”, - сказал президент.

Турция, по его словам, отмечает успешные попытки Азербайджана развивать свой ненефтяной сектор под дальновидным руководством Президента Ильхама Алиева.

“Мы будем тесно работать с нашими азербайджанскими братьями по вопросам поощрения инвестиций, инвестиционных вложений крупных турецких компаний в Азербайджан и приватизации. С этой целью, мы продолжаем работу между нашими министерствами экономики для проведения в ближайшие дни в Турции Road Show при участии Совета внешнеэкономических связей. Также мы провели ряд мероприятий для оживления торговых связей с Нахчываном и воодушевления предпринимателей. Министры экономики наших стран 28 октября собрались в Игдыре, встретились с предпринимателями и проинформировали их о работе, проводимой в данном направлении. Я верю, что в ближайшее время мы достигнем конкретных результатов в вопросе увеличения объема товарооборота с Нахчываном”, - сказал Президент Турции.

Согласно решению турецкого правительства, ежегодно производимые в Нахчыване товары на сумму 100 миллионов долларов будут ввозиться в Турцию без уплаты импортных пошлин. Продукция Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будет ввозиться на территорию Турции без импортных пошлин и на льготных условиях. Решение, принятое Кабинетом министров Турции, затронет 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в январе-сентябре 2017 года составил почти 1,96 миллиарда долларов, из которых чуть более одного миллиарда долларов пришлись на экспорт в эту страну. По итогам отчетного периода Турция является вторым торговым партнером Азербайджана по объему товарооборота.

(Автор: Руфиз Хафизоглу, Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.