За нанесение тяжких телесных повреждений водители могут быть освобождены от уголовной ответственности

2017-10-30 13:16 | www.apa.az | 4

Член Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Рафаэль Джабраилов сказал АПА, что на последнем пленарном заседании Милли Меджлиса были внесены изменения в статьи 263.1 и 263.1-1. Эти изменения вступят в силу с 1 ноября.

Р. Джабраилов отметил, что согласно дополненному к статье примечанию, в случае, когда лицо, совершившее преступление по статьям 263.1 и 263.1-1, приходит к компромиссу с потерпевшим и полностью выплачивает компенсацию, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.

Статьи 263.1 и 263.1.1, наряду с другими альтернативными видами наказания, предусматривают лишение свободы от 2 до 3 лет. Водители, совершившие предусмотренные в этих статьях действия, получат возможность избежать такой ситуации с серьезными юридическими последствиями, как осуждение.

Депутат сказал, что преступление, связанное с предусмотренными в статье 263 Уголовного кодекса Азербайджана автомобильными авариями, относится к категории преступлений, совершенных по неосторожности: «То есть, водитель не намеренно совершил это действие. Во время следствия преступления, совершенного по неосторожности, позиция потерпевшего и выплата ему нанесенного ущерба имеют большое значение как с юридической, так и моральной точки зрения».