Саудовская авиакомпания возобновила рейсы в Ирак

2017-10-30 11:24 | www.oxu.az | 4

Авиакомпания Saudi Arabian Airlines возобновила сегодня регулярные авиарейсы в Ирак спустя 27 лет после перерыва, сообщает Оxu.Az со ссылкой на агентство SPA.

В первом полете из Джидды в Багдад принял участие генеральный директор авиакомпании Салех бин Нассер ал-Джассер.

Отметим, что авиасообщение между Саудовской Аравией и Ираком было прервано в 1990 году, когда бывший иракский президент Саддам Хусейн вторгся в Кувейт.

В августе обе страны договорились об открытии пограничного перехода в Араре.

Н.Г.