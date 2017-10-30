Новруз Мамедов написал о Баку-Тбилиси-Карс

2017-10-30 11:30 | www.oxu.az | 4

«Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – историческое событие».

Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам, заведующий отделом Новруз Мамедов.

Он отметил, что 2017 год останется одной из самых удачных страниц в истории независимого Азербайджана:

«В список великих исторических событий после подписания контракта Нового – XXI века добавился и этот день – открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, сблизившее страны и народы двух континентов».

Н.О.

