Новруз Мамедов написал о Баку-Тбилиси-Карс

2017-10-30 11:30 | www.oxu.az | 4
«Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – историческое событие».
Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам, заведующий отделом Новруз Мамедов.
Он отметил, что 2017 год останется одной из самых удачных страниц в истории независимого Азербайджана:
«В список великих исторических событий после подписания контракта Нового – XXI века добавился и этот день – открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, сблизившее страны и народы двух континентов».