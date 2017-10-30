В Швеции неизвестные повредили готовящийся к вылету самолет

2017-10-30 12:25 | www.trend.az | 4

Неизвестные проникли на территорию аэропорта шведского города Елливаре и повредили самолет, готовящийся вылететь в Стокгольм, рейс отменен, передает РИА Новости со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet.

"Неизвестные проникли на территорию аэропорта, повредили самолет, вылет которого отменен. Что именно сделали с самолетом, я не знаю", — сказал изданию представитель местной полиции Йоханн Аиттамаа.

По данным газеты, речь идет о самолете шведской авиакомпании Nextjet. "Есть обстоятельства, из-за которых есть подозрения на саботаж. Поэтому мы решили отменить рейс", — сказал изданию представитель Nextjet Хеннинг Линдберг.

Как пояснили изданию в полиции, сообщение в отделение поступило в 07.30.

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