Президент Турции: Проект БТК улучшит в регионе мирную обстановку, безопасность и стабильность

2017-10-30 12:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) позволит улучшить мирную обстановку, безопасность, стабильность и социальное процветание в регионе, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью азербайджанским агентствам TREND, АЗЕРТАДЖ и APA.

"Сегодня отправляется первый поезд по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, обладающей стратегическим значением для региона Турции, Азербайджана и Грузии. Таким образом, мы объявляем о создании прямого железнодорожного соединения между Лондоном и Китаем посредством "Среднего коридора", - сказал Президент Турции.

По его словам, в настоящее время период перевозки грузов по "Южному" и "Северному" коридорам, включая морские перевозки, из Китая в Англию, Францию, Германию и другие европейские страны занимают примерно 45-62 дня. Тот же самый груз с началом использования БТК посредством "Среднего коридора" достигнет страны ЕС за 12-15 дней. Иными словами, грузы из Китая в ЕС по БТК будут приходить в пункты назначения примерно в четыре раза быстрее, чем раньше.

"Сегодня объем грузов, идущих из Китая в Европу, превышает 240 миллионов тонн. Если хотя бы 10 процентов этих грузов будут транспортироваться через "Средний коридор", проходящий через наши страны, то мы будем перевозить дополнительные 24 миллиона тонн грузов", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что сокращение времени перевозки грузов по железной дороге БТК на 30-45 дней по сравнению с другими коридорами будет более выгодным для экспедиторов.

"Убежден, что даже этих причин будет достаточно для превращения БТК и "Среднего транспортного коридора" в значимую и важную часть исторического "Шелкового пути". Помимо этого мы верим, что транспортные проекты, над которыми параллельно ведется работа в регионе, будут дополнять и укреплять друг-друга", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что наряду с экономическими преимуществами, этот проект улучшит мирную обстановку, безопасность, стабильность и социальное процветание с политической точки зрения, а также придаст импульс развитию наших стран в глобальной плоскости, тем, что наряду с потоком грузов и пассажиров, будет налажен и информационный поток.

Открытие БТК состоится сегодня в Баку.

Отметим, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Максим Цурков, Руфиз Хафизоглу)

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