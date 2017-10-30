Проведению матча Аргентина – Азербайджан помешал Месси

2017-10-30 13:24 | www.apa.az | 4

Стало известно, по чьей вине не состоится товарищеская встреча сборной Аргентины с Азербайджаном.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», футболисты сборной Аргентины не захотели сыграть ни с Азербайджаном, ни с Украиной.

Перед достижением договорённости о проведении встречи с Нигерией тренерскому корпусу аргентинской сборной предложили сыграть с Азербайджаном и Украиной. После согласования игры с Россией, которая примет финальный этап чемпионата мира Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) начала переговоры с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана и украинской стороной. Отмечается, что даже переговоры продолжались в позитивном ключе и достигли определённой точки. Но капитан Лионель Месси и другие ведущие футболисты помешали их успешному завершению. Так, ассоциация предоставила возможность игрокам сделать выбор между 3 командами (Нигерия, Азербайджан, Украина). Футболисты отдали предпочтение африканской команде, поэтому планы южноамериканцев изменились.

Один из местных экспертов Тим Мартин считает это нормальным шагом: «Нормально то, что AFA советуется с тренерами и футболистами, включая капитанов. Игрокам были предложены 3 команды. Ассоциация предложила варианты, связанные с Азербайджаном и Украиной, так как эти страны находятся недалеко от России. Но для того, чтобы испытать новое ощущение игроки выбрали Нигерию».

Отметим, что матч Аргентина – Нигерия состоится 14-го ноября в Краснодаре.