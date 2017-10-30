Разыскиваемый Интерполом азербайджанец арестован в Грузии – ФОТО

2017-10-30 11:44 | www.oxu.az | 3

Сотрудники грузинской полиции задержали на грузино-азербайджанской границе 27-летнего гражданина Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Согласно информации, полицейские остановили направлявшийся в поселок Парвани Марнеульского района автомобиль, за рулем которого находился азербайджанец. Во время осмотра автомобиля были обнаружены автомат Калашникова, два магазина и 50 патронов.

Было выявлено, что задержанный разыскивается с 2014 года по линии Интерпола за убийство.

МВД Грузии возбудило угловное дело по статьям 344 и 236 Уголовного кодекса Грузии.

Н.О.