В Баку состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана

2017-10-30 13:35 | www.apa.az | 7

Согласовано проведение в ноябре встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Э. Мамедъяров сказал, что встреча состоится в Баку: «Эти страны важные игроки на мировой арене с политической и экономической точки зрения. Поэтому обсуждение в трехстороннем формате на уровне министров иностранных дел вызовов и угроз имеет большое значение. Если поступят серьезные предложения, то возможно проведение встречи президентов трех стран».