Казахстан закрыл границу для киргизских грузов

2017-10-30 11:56 | www.oxu.az | 7

Около 370 большегрузных автомашин выстроилсь в очередь на въезд в Казахстан на границе с Киргизией, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра экономики Киргизии Артема Новикова, водители несут ощутимые финансовые потери из-за возникшей на границе с соседним Казахстаном ситуации. Чиновник привел данные опроса, проведенного среди почти 350 водителей.

"В среднем на топливо у них на всех уходит 8,6 тыс. долларов в сутки, штраф за несвоевременную доставку грузов - около 9,9 тыс. долларов, на питание - 5 тыс. долларов", - сказал министр.

"То есть потери почти всех водителей за одни сутки составляют около 23,5 тыс. долларов", - отметил Новиков.

Н.Г.