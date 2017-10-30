Google запустила в Пуэрто-Рико воздушные шары, предоставляющие доступ в интернет

2017-10-30 12:32 | www.trend.az | 4

Американская корпорация Google начала предоставлять жителям ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико, которому был нанесен серьезный ущерб недавними ураганами, доступ к беспроводному интернету с помощью запущенных в небо воздушных шаров, передает ТАСС.

Как отметили в Google, пока запущены лишь несколько оснащенных специальным оборудованием шаров, которые находятся на высоте около 18 тыс. м над землей и предоставляют доступ к Wi-Fi-связи. Они работают на солнечной энергии, поэтому сигнал поступает только в светлое время суток.

По словам корпорации, в ближайшее время будут запущены еще несколько аэростатов. Всего, по договоренности с Федеральной комиссией США по связи, Google намерена запустить до 30 воздушных шаров, которые будут подавать интернет-сигнал в самые удаленные и труднодоступные районы Пуэрто-Рико.

О готовности поддержать Пуэрто-Рико заявляли ранее и представители других ведущих американских технологических компаний. Глава соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что намерен направить на островное государство команду специалистов, которые окажут помощь местным властям в восстановлении коммуникационной инфраструктуры, практически разрушенной после ураганов.

Сотрудники корпорации Tesla приступили к установке в больницах Пуэрто-Рико солнечных батарей и энергонакопительных систем. Tesla также размещает в этих учреждениях свой фирменный аккумулятор, получивший название Powerwall. Глава компании Илон Маск пожертвовал на восстановление Пуэрто-Рико $250 тыс.

20 сентября на Пуэрто-Рико обрушился ураган "Мария", принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. Жертвами стихии стали более 50 человек. Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный государству, может составить до $95 млрд. Сразу же после удара стихии практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен. Кроме того, в стране возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

До этого по Пуэрто-Рико прошелся ураган "Ирма", который также нанес значительный ущерб инфраструктуре государства, переживающего тяжелый экономический кризис и связанные с этим финансовые проблемы. Власти страны не могут расплатиться с долгами в размере примерно $70 млрд. Консультации по поводу реструктуризации задолженности результатов пока не принесли.

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