Семь человек стали жертвами урагана в Центральной Европе

2017-10-30 12:36 | www.trend.az | 6

Cемь человек погибли в Германии, Польше и Чехии под упавшими деревьями и обрушившимися постройками из-за ураганного ветра, сообщили в понедельник европейские СМИ, передает агентство Интерфакс.

Согласно их сообщениям, жертвами урагана в Германии стали три человека, два человека погибли в Польше, еще два в Чехии.

Как передает агентство AP, из-за ураганного ветра было отключено электроснабжение в сотнях тысяч домов в Чехии, Австрии и других соседних странах.

Самолету германской авиакомпании Lufthansa, летевшему из американского Хьюстона во Франкфурт-на-Майне в связи с сильными порывами ветра пришлось совершить аварийную посадку в Штутгарте. Кроме того, на юге Германии в связи с непогодой приостановлено железнодорожное сообщение.

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