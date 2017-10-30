Европейский инвестиционный банк выделяет на TANAP 1,3 млрд. долларов

2017-10-30 13:42 | www.apa.az | 5

«Европейский инвестиционный банк в ближайшее время выделит ЗАО «Южный газовый коридор» и BOTAS в целом 1,3 млрд. долларов кредита».

Как передает АПА-Экономикс, об этом в интервью агентству Anadolu сообщил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол. «После выделения на TANAP 500 млн. долларов кредита Европейским банком реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк скоро предпримет аналогичный шаг», - подчеркнул он.

Генеральный директор сказал, что Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Азиатский банк развития выделили 2,5 млрд. долларов, и отметил, что консорциум составил модель для гарантированного возврата долга: «Эта модель значительно облегчает работу финансовых институтов». По его словам, до сих пор по всем кредитным соглашениям под проект привлечено 3,950 млрд. долларов.



Напомним, что проект «Южный газовый коридор», представляющий большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза, предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз. Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд. кубометров в год. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Общая протяженность TAP составляет 878 км. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).