Танцующий гинеколог-азербайджанец дал интервью – ВИДЕО

2017-10-30 12:04 | www.oxu.az | 6

Танцевальный ролик гинеколога и его пациентки в роддоме побил рекорд просмотров в соцсетях.

Как передает Oxu.Az, героем ролика, снятого в одном из родильных домов Москвы, стал гинеколог-азербайджанец Руслан Ханбутаев.

На самом деле Руслан Ханбутаев не планировал привлекать к себе внимание пользователей соцсетей. Снять видео предложила сама пациентка Мария Малышева, желавшая отвлечься от болей.

Никто не ожидал, что ролик станет таким популярным.

Руслан Ханбутаев рассказал, что впервые подобный ролик был снят во Франции.

A.M.

