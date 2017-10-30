Катар готов к переговорам с арабской «четверкой»

2017-10-30 12:12 | www.oxu.az | 6

Катар готов участвовать в переговорах в США с арабской «четверкой», разорвавшей с Дохой отношения, однако «четверка» пока не реагирует на предложения.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в интервью телеканалу CBS.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение. Катар не ответил на требования «четверки», и стороны пока не смогли начать диалог.

«Я встретился с президентом (США Дональдом Трампом), когда был в Нью-Йорке несколько недель назад в ООН, и президент показал, что он настроен найти разрешение этого кризиса, он предложил нам приехать. Я сразу сказал: "Мы готовы, господин президент", я просил диалога с первого дня (кризиса)», — заявил эмир американскому каналу.

Как отметил он, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ никак не отреагировали на предложения США. По его словам, встреча должна была пройти «очень скоро».

В воскресенье глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа предложил заморозить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Н.О.