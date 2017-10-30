В Казахстане перемолото 22 миллиона тонн зерна

2017-10-30 12:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Казахстане по состоянию на 30 октября было перемолото 22,094 миллиона тонн зерна.

По данным министерства сельского хозяйства Казахстана, на отчетную дату сельхозпроизводителями было убрано 15,311 миллиона гектаров, что составило 100 процентов уборочной площади регионов. Средняя урожайность составила 14,4 центнера на гектар.

На аналогичный период минувшего года в Казахстане было убрано 14,174 миллиона гектаров, что составляло 92,7 процента уборочной площади областей, и было перемолото 21,506 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составляла 15,2 центнера на гектар. В 2017 году территория уборочных площадей составила 15,311 миллиона гектаров против 15,290 миллиона гектаров в 2016 году.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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