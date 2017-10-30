В этом году в Москве состоится встреча глав МИД прикаспийских государств

2017-10-30 13:53 | www.apa.az | 4

«Россия выступила с предложением провести в Москве встречу по вопросу правового статуса Каспия на уровне министров иностранных дел. Я получил от России официальное приглашение, в настоящее время уточняется время проведения встречи, которая состоится в этом году».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров сказал, что в следующем году в Казахстане будет проведен Саммит прикаспийских государств: «Некоторые вопросы, связанные со статусом Каспия, должны найти свое решение. В этом направлении есть прогресс».