Эльмар Мамедъяров: «В Ираке находятся более 100 азербайджанских женщин и детей»

2017-10-30 13:55 | www.apa.az | 4

«Вопросами, касающимися содержащихся в Ираке женщин и детей из Азербайджана, наряду с МИД занимаются МВД Азербайджана и Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей». Как сообщает АПА, об этом сказал глава МИД АР Эльмар Мамедъяров. Он также заявил о намерении обсудить с властями Ирака дальнейшую судьбу этих людей, а также выяснить, как они оказались в стране и чем занимаются в Ираке.

«Данный вопрос неизменно находится в центре внимания нашего посольства и консульства в Багдаде. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. Нельзя просто взять какого-либо человека и доставить его в страну. В первую очередь должны быть рассмотрены соответствующие юридические вопросы. В Ираке находятся немногим более 100 женщин и детей. В течение месяца их список будет уточнен», - сказал он.

Отметим, 2-летняя Хадиджа и 3-летний Абдулла были найдены на территориях, освобожденных от оккупации ИГ в Сирии. Сообщается, что их родители погибли. Была распространена информация о том, что детей на подконтрольные ИГ территории отвезли их родители. После того, как эти территории были очищены от террористов, дети были отвезены силами безопасности в Ирак.

Некоторое время назад Абдулла был привезен в Азербайджан и передан дедушке.