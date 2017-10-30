Сегодня будет летняя погода

2017-10-30 12:23 | www.oxu.az | 5
«Ожидается, что 30 октября воздух в Азербайджане прогреется до 27 градусов».
Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.
По ее словам, несмотря не сегодняшнюю теплую погоду, с завтрашнего дня температура воздуха постепенно понизится:
«В ближайшие два дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами усиливающийся северный ветер, в основном без осадков. По сравнению с сегодняшним днем, столбики термометра постепенно опустятся на 3-5 градусов».