Сегодня будет летняя погода

2017-10-30 12:23 | www.oxu.az | 5

«Ожидается, что 30 октября воздух в Азербайджане прогреется до 27 градусов».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, несмотря не сегодняшнюю теплую погоду, с завтрашнего дня температура воздуха постепенно понизится:

«В ближайшие два дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами усиливающийся северный ветер, в основном без осадков. По сравнению с сегодняшним днем, столбики термометра постепенно опустятся на 3-5 градусов».

A.M.

