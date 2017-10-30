Премьер-министр Грузии прибыл с визитом в Азербайджан

2017-10-30 12:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

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