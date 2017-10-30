Ашхабад и Вена обсудили перспективы сотрудничества

2017-10-30 12:51 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с политическим директором федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и международных дел Австрии Александром Маршиком, говорится в понедельник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в сферах политики, экономики и культуры.

"В данном контексте стороны отметили роль визитов на высших уровнях",- сказано в информации.

Затрагивался вопрос и о возможности расширения сотрудничества в области науки и образования и реализации в данной сфере совместных проектов. В числе приоритетных направлений взаимодействия обозначено партнерство в рамках международных организаций, прежде всего ООН, ЕС и ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Австрия интересуется закупками местного текстиля. Эта индустрия развивается в Туркменистане на базе роста внутренней переработки выращиваемого хлопка. Австрия также ищет партнерства в сфере переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания. Изучается возможность участия в проектах по строительству животноводческих комплексов в Туркменистане, поставках оборудования для производства мясомолочной продукции.

В числе приоритетов называют также строительство, здравоохранение и туризм. Две страны периодически проводят бизнес-форумы, интерес к туркменскому рынку проявляют такие компании, как WOMA GmbH, Schoeller Bleckmann AG, Unger Stahlbau GmbH, Schrack Seconet AG, Oswelt GmbH, AME Interhational, Landhof, Schlafhorst, Truetzschler, Uster, Strabag SE. Туркменистан для Австрии - и один из перспективных партнеров в области энергетической безопасности и возможности разнообразить источники поставок сырья. Одним из возможных вариантов для выхода на этот рынок можно назвать проект строительства из Туркменистана по дну Каспия газопровода к берегу Азербайджана, которая связана соответствующими коммуникациями с Турцией и Европой.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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