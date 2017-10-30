ФИФА планирует заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой

2017-10-30 12:44 | www.oxu.az | 4

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность замены товарищеских матчей сборных Мировой лигой.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает нигерийский портал This day.

Согласно предложению, турнир будет проходить в течение всего года, страны будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА. Необходимость создания нового турнира связана с тем, что товарищеские матчи становятся все менее популярными по сравнению с клубными чемпионатами.

Мировая лига будет иметь сходство с Лигой наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Создание этого турнира привело к недовольству футбольных федераций Аргентины и Бразилии, которым станет сложнее проводить выгодные товарищеские матчи с европейскими сборными. Проведение первого розыгрыша Мировой лиги запланировано на 2019 год.

В Лиге наций, которая будет впервые проведена в 2018 году, выступят 55 европейских сборных, разделенных на четыре дивизиона (A, B, C и D) в соответствии с рейтингом УЕФА. В каждом дивизионе будет по четыре группы, жеребьевка которых пройдет 24 января в Лозанне. На турнире будут разыграны четыре путевки на чемпионат Европы 2020 года. Сборная России сыграет во втором дивизионе.

Н.О.