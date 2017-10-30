Azercell продолжает активную деятельность в социальных сетях

2017-10-30 13:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telecom, для которой удовлетворенность абонентов всегда на первом месте, также продолжает предоставлять своим пользователям высококачественное обслуживание в социальных сетях. Не случайно, что компания неоднократно удостаивалась сертификата «Sociallydevoted» именно за активную деятельность в социальных сетях. В третьем квартале этого года представители Azercell, ответив на 100% вопросов, заданных пользователями посредством официальной страницы Facebook, в очередной раз удостоились сертификата «Sociallydevoted». Ответы на многочисленные вопросы, адресованные абонентами Azercell, были оперативно представлены. Для того, чтобы удостоиться сертификата, проводится измерение уровня реагирования на количество растущих из года в год обращений пользователей страницы. Также отметим, что впервые в регионе именно компания Azercell запустила Службу Поддержки в Социальных сетях на своей странице Facebook. Цель этих нововведений заключалась в обеспечении более тесного контакта с абонентами и оперативном информировании их о различных новшествах. В настоящее время абоненты Azercell имеют возможность получить высококачественное обслуживание 24/7, используя ресурсы шести различных социальных сетей: Facebook, Twitter, Disput.Az, Google+, YouTube и Instagram. Вопросы абонентов, заданные посредством любой из этих сетей, находят свои ответы, зачастую за считанные секунды.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают службу Azercell. Azercell внедрила в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.

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