Патти Остин завершит в Азербайджане концертное турне, начавшееся в Финляндии

2017-10-30 13:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Концерт известной джазовой исполнительницы, лауреата премии "Грэмми" Патти Остин впервые состоится в Баку 15 ноября в Центре Гейдара Алиева.

Концертное турне певицы, которое начнется седьмого ноября, охватит Финляндию, Норвегию, Швецию, и завершится в Азербайджане.

В гастрольной поездке Патти Остин представит музыкальный альбом "For Ella", ставшего лауреатом премии "Грэмми", и посвященного памяти легендарной певицы, «первой леди джаза» Эллы Фитцджеральд.

В концертной программе будут исполнены обработанные версии хитов бессмертной Эллы Фитцджеральд.

Отметим, что в этом году мир отмечает 100-летие легендарной джазовой исполнительницы Эллы Фитцджеральд.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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