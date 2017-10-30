Биткоин опять обновил исторический максимум

2017-10-30 12:52 | www.oxu.az | 3

Цена криптовалюты достигала отметки в 6345 долларов.

Цена первой цифровой валюты сделала резкий рывок вверх, зафиксировав новый рекорд, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Forklog.

В частности, на бирже Bitfinex цена биткоина достигла верхней отметки в $6345, что является новым историческим максимумом.

По данным сервиса Coinmarketcap, за последние сутки биткоин вырос более чем на 8%. Капитализация первой криптовалюты превысила $104 млрд; индекс доминирования — 57,7%. В настоящий момент первая криптовалюта торгуется в районе $6250.

Также стоит отметить, что вместе с биткоином демонстрирует рост и большинство альткоинов.

Это, в свою очередь, положительно отражается на совокупной капитализации криптовалютного рынка.

В настоящее время общая стоимость представленных на рынке криптовалют составляет $180 млрд.

Напомним, 20 октября цена первой криптовалюты преодолела психологическую отметку в $6000, зафиксировав свой новый исторический максимум.

Н.Г.