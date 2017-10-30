Президент Турции прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

2017-10-30 13:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Амину Эрдоган встретили первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

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