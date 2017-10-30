В Азербайджане температура воздуха снизится на 3-5 градуса

2017-10-30 13:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром в отдельных местах слабый туман, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 18-22, в Баку ночью 15-17, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 749 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем 45-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром местами туман, морось. Вечером в отдельных местах ожидаются грозовые дожди. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью 10-15, днем 18-23, в горах ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

С вечера 31 октября до утра 2 ноября в некоторых районах временами ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Западный ветер местами будет сильным. Температура воздуха снизится на 3-5 градуса.

В реках может подняться уровень воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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