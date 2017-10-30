Завтра будет ливень

2017-10-30 13:05 | www.oxu.az | 3

Во вторник, 31 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Переменчивый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 18-22, в Баку ночью 15-17, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 749 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами туман, изморось. Вечером ожидаются грозы и дожди. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 18-23, в горах ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

Как предупредили в министерстве, с вечера 31 октября до утра 2 ноября в некоторых районах ожидаются грозы, временами дожди. Местами осадки будут интенсивными, возможен град. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями повысится на 3-5 градусов.

Ожидается повышение уровня воды в реках.

A.M.

