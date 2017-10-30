В Баку совершивший кражу из киоска попал на камеру видеонаблюдения – ВИДЕО

2017-10-30 13:15 | www.oxu.az | 4

В Баку совершивший кражу из киоска попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в одном из киосков в Хатаинском районе.

Подошедший к киоску молодой человек взял пачку сигарет на прилавке, а затем, достав из кармана 5 манатов, попросил продавца разменять купюру. После слов продавца об отсутствии мелочи, молодой человек удалился.

Как заявил продавец киоска, подобные случаи происходят периодически: «В основном крадут жевательную резинку, зажигалки и сигареты. Иногда забирают деньги, поставленные на прилавок совершающими покупки клиентами. Если один и тот же человек периодически совершает кражу, мы обращаемся в полицию. Однако в большинстве случаев мы не обращаемся в правоохранительные органы из-за незначительности нанесенного ущерба».

A.M.