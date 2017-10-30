Премьер-министр Казахстана находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)

2017-10-30 13:29 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в понедельник прибыл в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Казахстана был выстроен почетный караул.
В аэропорту премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева встретили начальник Государственного протокольного управления МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде и другие официальные лица.
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