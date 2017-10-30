Иран приветствует торговое сотрудничество с Россией и Азербайджаном

2017-10-30 13:38 | www.trend.az | 4

Заместитель министра иностранных дел Ирана по делам Азии и Тихого Океана Ибрахим Рахимпур высоко оценил возможности Ирана, России и Азербайджана в сфере торговли и туризма.

По словам замглавы МИД Ирана, на повестке дня предстоящего саммита президентов Ирана и России стоит реализация международного транспортного коридора (МКТ) Север-Юг. Об этом сообщает ИРНА в понедельник.

Он также упомянул о поддержке Баку и Москвы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, и заявил, что иранские официальные лица, как ожидается, обсудят этот вопрос со своими азербайджанскими и российскими коллегами.

Рахимпур добавил, что вопросы регионального и международного сотрудничества, а также переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана Астане являются другими основными пунктами трёхсторонней экономической повестки дня между Тегераном, Москвой и Баку.

Транснациональный проект Север-Юг, над реализацией которого работают Иран, Россия и Азербайджан, объединит не только 3 страны, но и станет артерией, связывающей побережья Индийского океана и Балтийского моря, Юго-Восточную Азию и Северную Европу.

Отметим, что 1 ноября президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Тегеран для участия в трёхсторонней встрече глав государств Ирана, России и Азербайджана.

Напомним, что первый саммит такого формата состоялся в августе 2016 года в Баку.

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