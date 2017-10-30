Водители сбившие пешеходов могут быть освобождены от уголовной ответственности

2017-10-30 13:35 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане за нанесение менее тяжких и тяжких телесных повреждений водители могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Как передает Oxu.Az, член Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Рафаэль Джабраилов сказал АПА, что на последнем пленарном заседании Милли Меджлиса были внесены изменения в статьи 263.1 и 263.1-1. Эти изменения вступят в силу с 1 ноября.

Р. Джабраилов отметил, что согласно дополненному к статье примечанию, в случае, когда лицо, совершившее преступление по статьям 263.1 и 263.1-1, приходит к компромиссу с потерпевшим и полностью выплачивает компенсацию, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.

Статьи 263.1 и 263.1.1, наряду с другими альтернативными видами наказания, предусматривают лишение свободы от 2 до 3 лет. Водители, совершившие предусмотренные в этих статьях действия, получат возможность избежать такой ситуации с серьезными юридическими последствиями, как осуждение.

Депутат сказал, что преступление, связанное с предусмотренными в статье 263 Уголовного кодекса Азербайджана автомобильными авариями, относится к категории преступлений, совершенных по неосторожности: «То есть, водитель непреднамеренно совершил это действие. Во время следствия по преступлению, совершенному по неосторожности, позиция потерпевшего и выплата ему нанесенного ущерба имеют большое значение как с юридической, так и моральной точки зрения».

A.M.