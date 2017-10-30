В Грузии намерены урегулировать сферу онлайн-гемблинга

2017-10-30 13:50 | www.trend.az | 4

Грузинский бюджет на 2018 год предусматривает новые меры госрегулирования сферы онлайн-гемблинга. Как сообщают СМИ, с этой целью будет использован лучший опыт государств-членов ЕС, передает "Бизнес Грузия".

В частности, планируется ограничить доступ на игорные сайты лиц, не достигших 21 года. Кроме того, такие ограничительные меры коснутся лудоманов. Таким образом государство надеется снизить распространенность азартных игр среди несовершеннолетних в Грузии, а также улучшить госрегулирование данной отрасли. К тому же это позволит мобилизировать средства, которые сегодня не попадают в бюджет из-за наличия теневой сферы.

Альтернатива платным играм

Вместе с тем, уже сегодня интернет-пользователи могут играть, не тратя при этом деньги, и не рискуя семейным бюджетом. Такую возможность поклонникам азартных развлечений предоставил новый игровой портал igrovye-avtomati-admiral.net. Ресурс объединил множество виртуальных слотов - от привычных классических до современных 3D автоматов с улучшенной графикой и сюжетной линией.

Для получения доступа к бесплатной игре, достаточно перейти на сайт и выбрать понравившийся вариант. При этом функционал и внешний вид демо-слотов ничем не отличается от платной версии. Благодаря этому автоматы адмирал могут стать отличным вариантом провести вечер без всякого стресса и риска для своих финансов.

Безопасная игра

Чтобы азартные развлечения приносили только удовольствие и не вызывали зависимости, опытные геймеры рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций. Прежде всего, в игре на деньги стоит всегда изначально определять для себя лимиты средств, которые могут быть потрачены на слоты. Желательно также ограничивать себя во времени, чтобы не играть в ущерб другим делам. Каков бы ни был итог игры, не стоит продолжать ее после этого срока, надеясь на отыгрыш.

Не менее важен и психологический настрой геймера. Игровые автоматы должны восприниматься только как отдых, но никак не метод заработка, ведь результат здесь непредсказуем, что и является одним из их преимуществ. Здесь, как и во всяком развлечении, нужна умеренность. Тратить на игры в сети можно только свободные средства, ни в коем случае не одалживая деньги на азарт.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно с удовольствием играть в виртуальные слоты, получая от этого удовольствие, и делая свой досуг более разнообразным и интересным.

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