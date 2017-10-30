Министр энергетики: Азербайджан пока не получил приглашение на встречу ОПЕК+

2017-10-30 13:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан пока не получил приглашение на встречу ОПЕК+, которая пройдет 30 ноября в Вене, сказал в понедельник Trend министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Решение о дальнейшей судьбе соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК и партнерами, в числе которых Азербайджан, будет приниматься только в начале 2018 года, хотя вопрос будет обсуждаться на очередной встрече альянса 30 ноября.

Отметим, что в декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в сентябре ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 785,7 тысячи баррелей, из которых 733 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 52,7 тысячи баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 627 тысяч баррелей сырой нефти, 52,7 тысячи баррелей конденсата и 19,3 тысячи баррелей нефтепродуктов.

Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае – 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи, в августе – 734,8 баррелей в сутки.

(Автор: Азад Гасанли)

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