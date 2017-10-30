Президент Азербайджана: «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – самый надежный и кратчайший путь между Европой и Азией»

2017-10-30 14:48 | www.apa.az | 3

«Поздравляю Вас с открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Участие на этой торжественной церемонии президента Турции, премьеров Грузии, Казахстана и Узбекистана, представителей Таджикистана и Кыргызстана доказывает значимость этого проекта».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – самый надежный и кратчайший путь между Европой и Азией. На начальном этапе по БТК будет транспортироваться 5 млн., на последующих – 17 млн. тонн грузов. БТК превращает Евразию в важную часть транспортной карты. Эта дорога будет служить развитию туризма, стабильности и безопасности, повысит объем взаимных инвестиций, усилит геополитическое значение наших стран».

Глава государства добавил, что строительство БТК стало возможным благодаря дружбе и сотрудничеству Азербайджана, Турции и Грузии: «Эти страны реализуют проекты, представляющие большое значение для региона и мира в целом. Если бы мы не добились реализации таких нефтегазовых проектов как «Южный газовый коридор», Баку-Тбилиси-Джейхан, TAP и других, реализация БТК была бы невозможна».