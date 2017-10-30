Президент Азербайджана: «Некоторые не верили в успешное завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс»

2017-10-30 14:57 | www.apa.az | 3

«Некоторые не верили в успешное завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан, Турция и Грузия успешно завершили этот проект».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Он сказал, что страны Центральной Азии проявляют большой интерес к проекту: «Эта дорога имеет большое значение для Европы. Азербайджан провел переговоры с несколькими странами Европы. Страны Европы проявляют большой интерес к этой железнодорожной линии».

Глава государства отметил, что транспортный коридор Север-Юг также имеет большое значение: «Азербайджан создал железнодорожную сеть в этом направлении. Другие страны также инвестируют в строительство железной дороги в этом направлении. В будущем в эксплуатацию будут сданы энерготранспортные проекты Север-Запад и Юг-Запад. Железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс будут пользоваться Китай, Казахстан, другие страны Средней Азии, страны Европы. Транспортный коридор Север-Юг объединит страны от Индии до России».

Президент довел до сведения, что с 2004 года по сегодняшний день в Азербайджане было построено 11 тысяч км дороги, в эксплуатацию были сданы 6 аэропортов: «У Азербайджана есть примерно 20 больших грузовых самолетов, а также флотилия на Каспии из 270 кораблей. Несколько лет назад в Азербайджане был построен судостроительный завод. В будущем с ростом объема грузов на Каспии завод будет работать еще быстрее. Первая фаза морского порта «Алят» будет сдана в следующем году. Через этот порт будут проходить 15 млн. тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. После сдачи второй фазы пропускная способность порта достигнет 25 млн. тонн».

По словам И. Алиева, проект Баку-Тбилиси-Карс – глобальный проект: «Этот проект принесет нам большие средства. Еще раз хочу сказать, что реализация этого проекта стала возможна благодаря совместным усилиям Азербайджана, Турции и Грузии. Мы не получали никаких кредитов, нам не оказывалась помощь. Уверен, что функционирование Баку-Тбилиси-Карс будет успешным».