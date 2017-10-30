Премьер: Узбекистан заинтересован в перевозке грузов по транспортному коридору "Север-Юг"

2017-10-30 16:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Введение в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является неоценимым вкладом в возрождение исторического Великого шелкового пути.

Об этом в понедельник в Баку сказал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на официальной церемонии открытия железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.

Отметив, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важным элементом проекта «Север-Юг», Арипов добавил, что Узбекистан заинтересован в перевозке грузов по данному транспортному коридору.

Этот маршрут, отметил премьер, позволит эффективно использовать экономический и транзитный потенциал стран и будет содействовать процветанию всего региона.

«Позвольте еще раз поздравить Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана, премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех гостей с сегодняшним историческим событием, а также пожелать братским народам Азербайджана, Грузии и Турции благополучия и дальнейшего прогресса», - сказал премьер.

Идея создания международного транспортного коридора "Север - Юг" была выдвинута в 1993 году. В 2000-м было подписано соответствующее соглашение между Россией, Индией и Ираном, через который проходит транзитный маршрут. Планируется, что за счет использования этого коридора не только сократится время поставок груза, но и снизится стоимость доставки.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Отметим, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне пяти миллионов тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Азад Гасанли)

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