Парламент Грузии создает комиссию по обсуждению поправок к принятой недавно Конституции

2017-10-30 16:28 | www.trend.az | 4

По заявлению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, новые конституционные изменения будут инициированы сегодня или завтра, передает "Грузия Online".

По информации Ираклия Кобахидзе, сбор подписей завершен и в четверг будет создана комиссия по всенародному обсуждению. При этом председатель правительства подчеркнул, что в связи с содержанием Конституции дискуссии закончены и изменения касаются лишь четырех вопросов, согласованных с Венецианской комиссией.

«Дело касается лишь четырех вопросов, которые согласованы с Венецианской комиссией – речь идет об упразднении бонусной системы; разовом оставлении блоков; уточняется запись в связи со свободой вероисповедания и уточняется запись, которая касается полномочий Конституционного суда. В связи с выборами – это четыре изменения, которые войдут в Конституцию. Для этого будет создана специальная комиссия, которая проработает приблизительно в течение одного месяца, после чего начнутся парламентские рассмотрения. В декабре у нас будут два слушания, а в марте – третье слушание. Консультации в связи с Конституцией завершены, у нас есть конкретное соглашение с Венецианской комиссией, исполнение которого обеспечит парламент», - заявил Кобахидзе.

На вопрос о том, предложит ли он президенту Грузии и НПО подключиться к обсуждению конституционных изменений, Кобахидзе отвечает:

«Все будут вовлечены в эти обсуждения в соответствии с действующим законодательством, однако еще раз подчеркну, что дискуссия в связи с содержанием Конституции исчерпана. Дело касается четырех вопросов, согласованных с Венецианской комиссией. Представитель неправительственных организаций будет в комиссии», - заявил Кобахидзе.

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