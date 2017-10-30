Erdoğan: İstikbalimiz için önemli adım atıyoruz

2017-10-30 15:15 | www.trend.az | 0

Asrın projesi "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı açılıyor. Hattın açılması nedeniyle Bakü'de tören düzenleniyor. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün istikbalimiz için çok önemli adımlar atıyoruz. Bu proje ile Asya, Avrupa Ve Afrikayı birbirine bağlıyoruz.

Kararlılığımızın ve vizyonumuzun ortak kararı olan bu proje çok önemli. Bu proje zahmetle yapıldığı için çık kıymetlidir. Bizler dünyanın kalbi olan son derece stratejik bir coğrafya da yaşıyoruz.

Proje ülkelerimizin gelişimine katkı sağlayacak. Proje nakliyeciler açısından en avantajlı imkanları sunacak.

15-20 MİLYON TON YÜK

BTK Demir Yolu hattıyla başlangıçta 1 milyon yolcu, 4 milyon ton yük, gelecek süreçlerde ise yaklaşık 6.5 milyon yolcu 15-20 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.