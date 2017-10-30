Премьер Грузии: «Проект Баку-Тбилиси-Карс изменит существующую экономическую реальность»

2017-10-30 15:04 | www.apa.az | 3

«Сегодня регион сталкивается с различными вызовами. Проект Баку-Тбилиси-Карс, нацеленный на обеспечение стабильности, достоин пристального внимания».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на церемонии сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. По его словам, проект изменит существующую экономическую реальность: «Сегодня сдается в эксплуатацию новый евразийский мост, который усилит транспортный и торговый статус региона. Кроме того, проект БТК будет обслуживать 1 млн. пассажиров, придаст импульс развитию туризма и открытию новых рабочих мест».

Георгий Квирикашвили добавил, что Азербайджан, Грузия и Турция придают большое значение новым транспортным проектам, стимулирующим международные перевозки. «Строятся новые порты, обновляются дороги. Успех Баку-Тбилиси-Карс связан с растущими экономическими связями с Китаем. Отбывающий сегодня контейнерный состав достигнет пункта назначения в течение 8 дней после отбытия из Китая. Большую роль в реализации проекта сыграл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев».

Премьер напомнил, что 28-29 ноября в Тбилиси пройдет саммит Шелкового пути. «На саммите будет вновь отмечена важность БТК».