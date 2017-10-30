Премьер-министр Казахстана: «Благодаря проекту Баку-Тбилиси-Карс скорость грузоперевозок возрастет вдвое»

2017-10-30 15:13 | www.apa.az | 4

«Этот проект расширит логистические возможности на Каспии, создаст благоприятные условия для перевозки грузов из Китая в Европу, скорость грузоперевозок возрастет вдвое».

Как сообщает АПА, об этом сказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. По его словам, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет важное значение для мира и стабильности на Южном Кавказе.

«Контейнер из Китая доставляется в Азербайджан через казахстанский порт по Каспию, и этот груз будет отправлен сегодня из Азербайджана», - сказал он.