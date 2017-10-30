Автопробег Узбекистан-Кыргызстан-Китай стартовал в Ташкенте

2017-10-30 16:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 30 октября состоялась церемония открытия международного пилотного автопробега по маршруту «Ташкент – Андижан (Узбекистан) – Ош – Иркештам (Кыргызстан) – Кашгар (Китай)», сообщает пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана.

В ходе мероприятия с торжественной речью выступили главы делегаций Республики Узбекистан, Китайской Народной Республики и Киргизской Республики, отметив важность запускаемого коридора с точки зрения диверсификации внешнеторговых маршрутов и значительного снижения сроков поставок грузов в Центральной Азии.

“Сегодня все мы являемся свидетелями поистине исторического события, запуска нового автомобильного коридора «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», олицетворяющего собой возрождение Великого шелкового пути, который когда-то проходил через территории наших стран и содействовал развитию торговли, культурному и духовному обмену между нашими народами”- отметил в своем выступлении Министр внешней торговли Республики Узбекистан Элер Ганиев.

В пилотном автопробеге принимают участие девять машин из трех стран. Общая протяженность пробега по маршруту следования автокаравана составит порядка 900 километров, из них по территории Узбекистана - 390 километров, Кыргызстана (Ош – Иркештам) - 260 километров, по территории Сыньцзян-Уйгурского автономного района (КНР) (Иркештам – Кашгар) - 250 километров.

Дорога, проходящая через поселок городского типа Сары-Таш и перевал Иркештам в Кыргызстане (на высоте 3 000 метров над уровнем моря), является наикратчайшим автомобильным путем из Ферганской долины республики в Китай.

В настоящее время перевозки между Узбекистаном и Китаем осуществляются преимущественно железнодорожным транспортом через казахстанско-китайские пункты пропуска, что влечет за собой значительные расходы и издержки во времени.

Создание этого автомобильного коридора также является частью межправительственного соглашения Узбекистана и Китая о международном автомобильном сообщении, подписанного в ходе визита главы Узбекистана Шавката Мирзияева в КНР в начале мая.

Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзияев и Алмазбек Атамбаев договорились о строительстве автодороги Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар во время переговоров в Бишкеке в начале сентября.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.