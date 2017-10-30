Певица Федая Лачин арестована за помощь беглецам

2017-10-30 15:28 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, Мамедова Федая Барис гызы (Федая Лачин) обвиняется в том, что она помогла заключенным, сбежавшим 23 октября из следовавшего по маршруту Баку-Астара-Баку поезда.

Ф.Лачин привлечена в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, решением Насиминского районного суда в ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Через несколько дней один из сбежавших заключенных Али Агами был задержан в городе Ширван.

Поиски Мамедова Этибара Алекбер оглу продолжаются.