В Москве состоится встреча глав МИД прикаспийских стран

2017-10-30 14:25 | www.oxu.az | 4

«У России есть предложение о проведении встречи в Москве на уровне министров иностранных дел о правовом статусе Каспия. Я получил от России официальное предложение, сейчас уточняется время. Встреча пройдет в этом году».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров заявил, что в следующем году в Казахстане состоится саммит прикаспийских государств:

«Должны быть решены некоторые вопросы по правовому статусу Каспия. Есть продвижения в этом направлении».



Н.О.

