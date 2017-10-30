Определился лучший диджей Азербайджана 2017 года (ФОТО)

2017-10-30 16:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел финал национального чемпионата среди диджеев Red Bull 3Style - 2017. В соревновании среди пяти диджеев победу праздновал DJ Tim (Теймур Гасымов), который представит Азербайджан в мировом финале в Кракове (Польша), сообщили Trend Life организаторы.

"Я уже шесть лет не участвовал в диджей баттлах, а в этом году решился и победил. На самом деле, я много готовился к Red Bull 3Style, переслушал разные сеты победителей прошлых годов, настраивался на правильный лад. Кстати, в пятницу у меня был день рождения, и, таким образом, сделал себе замечательный подарок", - сказал DJ Tim.

В этом году участниками национального баттла стали не только диджеи, у которых есть опыт участия в Red Bull 3Style в предыдущих годах – DJ Tim и DJ J-Watt, но и новички в этом конкурсе – DJ Shadow, DJ Farra, DJ OsM. Каждый из участников отыграл 15-и минутный сет, в ходе которого ему надо было смиксовать, как минимум, три различных стиля, отсюда и название чемпионата – Red Bull 3Style.

Обладателем второго места стал DJ J-Watt, третьего - DJ Farra.

В состав жюри вошли: DJ Byte – победитель мирового финала Red Bull 3Style в 2015 году, DJ Hedspin – победитель мировго финала Red Bull 3Style в 2011 году, DJ Twist – трехкратный чемпион Азербайджана по версии Red Bull 3Style.

Начиная с 2012 года, в Баку уже шесть раз проходили национальные финалы, а в 2014 году прошел мировой финал Red Bull 3Style. В 2016 году победителем был DJ N.E.Z (Назим Мехдиев).

(Автор: Вугар Иманов)

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