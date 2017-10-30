Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (ФОТО) (версия 2)

2017-10-30 16:41 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском международном морском торговом порту в понедельник прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Президент Ильхам Алиев выступил с речью на церемонии открытия.

Затем выступили премьер Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов.

Было зачитано поздравительное письмо премьера Турции Бинали Йылдырыма.

Затем выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После выступлений был показан видеоролик о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Затем главы государств и правительств вбили последние костыли в полотно железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и ввели в действие стрелочный перевод.

Таким образом, по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс был отправлен первый грузовой состав.

Главы государств и правительств сняли покрывало с мемориального камня и сделали совместное фото.

В заключение главы государств и правительств отправились на поезде по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс из порта Алят, где прошла церемония, на железнодорожную станцию Алят.

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